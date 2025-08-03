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"محدش يزورني".. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة حارس دجلة بونجا

12:20 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 9 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 9 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 9 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 9 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
  • عرض 9 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 9 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
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كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مقرب من الراحل محمد أبو النجا بونجا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تفاصيل الأيام الأخيرة، في حياته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" لم يكن يرغب في أن يزوره أحد، رفض أن يراه أي شخص في تلك الحالة،

وقرر منع الزيارات عنه تماماً".

وتوفي اليوم السبت محمد أبو النجا، المعروف بلقب "بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض.

وجاءت الوفاة إثر دخوله في غيبوبة، نتيجة إصابته بالتهاب حاد في الكبد، إذ كان من المقرر أن يخضع لعملية زراعة كبد خلال الأيام المقبلة، بحسب ما كشفه مصدر لـ”مصراوي” مؤخراً.

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بونجا وادي دجلة محمد أبو النجا وفاة محمد أبو النجا بونجا
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