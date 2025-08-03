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3 قرارات عاجلة من وادي دجلة بعد وفاة بونجا

12:05 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 8 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 8 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 8 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 8 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
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كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع أول قرارات مجلس إدارة نادي وادي دجلة بعد وفاة الحارس محمد أبو النجا "بونجا"، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"قرر نادي دجلة سداد باقي قيمة عقده بالكامل دفعةً واحدة".

وأضاف المصدري أنه تقرّر أيضاً حجب القميص رقم 1 من الفريق تكريماً له، وسيُطلق اسم بونجا على أحد مباني النادي تخليداً لمسيرته.

وكان بونجا أصيب بإلتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى نقله إلى الرعاية المركزة قبل وفاته بأيام.

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نادي وادي دجلة بونجا وفاة حارس مرمى بونجا حارس وادي دجله محمد ابو النجا بونجا
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