3 قرارات عاجلة من وادي دجلة بعد وفاة بونجا

كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع أول قرارات مجلس إدارة نادي وادي دجلة بعد وفاة الحارس محمد أبو النجا "بونجا"، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"قرر نادي دجلة سداد باقي قيمة عقده بالكامل دفعةً واحدة".

وأضاف المصدري أنه تقرّر أيضاً حجب القميص رقم 1 من الفريق تكريماً له، وسيُطلق اسم بونجا على أحد مباني النادي تخليداً لمسيرته.

وكان بونجا أصيب بإلتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى نقله إلى الرعاية المركزة قبل وفاته بأيام.