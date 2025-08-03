كتبت-هند عواد:

بات الزمالك قريبا من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

عدي الدباغ صاحب الـ26 عاما، بدأ مسيرته في هلال القدس الفلسطيني، وبعد التنقل بين الأندية الفلسطينية، انتقل إلى أروكا الإسباني، عام 2021، قبل أن ينتقل إلى ناديه الحالي شارلروا، وبعدها خرج إعارة إلى أبردين الاسكتلندي.

وخاض عدي الدباغ 116 مباراة طوال مسيرته بمختلف البطولات، سجل خلالها 32 هدفا، وصنع 6 أهداف.

ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين؟

لعب الدباغ 45 مباراة مع منتخب فلسطين بمختلف البطولات من بينها تصفيات كأس العالم، وسجل الدباغ 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

إصابات عدي الدباغ

خلال مسيرة عدي الدباغ، تعرض للإصابة مرتين، الأولى كانت غير محددة عام 2022، وغاب على إثرها 52 يوما، والثانية كانت كدة خفيفة في 2024، وغاب على إثرها 7 أيام.

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