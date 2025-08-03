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كيف يستفيد الزمالك تسويقيا في حال التعاقد مع عدي الدباغ؟

08:10 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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كتبت-هند عواد:

بعد رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي عن صفوف الزمالك، تراجعت القيمة التسويقية للقلعة البيضاء، وأصبح نبيل عماد دونجا اللاعب الأكثر قيمة تسويقية بمبلغ 1.20 مليون يورو.

ومع اقتراب الزمالك من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي، سيساهم في رفع القيمة التسويقية للأبيض، والتي تبلغ حاليا 13.35 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية للفلسطيني عدي الدباغ 1.20 مليون يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بالتالي في حالة انضمامه إلى الفريق، سترتفع القيمة التسويقية للزمالك لتصل إلى 15.55 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عدي الدباغ خاض 116 مباراة طوال مسيرته بمختلف البطولات، سجل خلالها 32 هدفا، وصنع 6 أهداف.

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