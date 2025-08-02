إمام عاشور يصل حفل دير جيست برفقة زوجته وكتاليا (صور وفيديو)

كتب - نهى خورشيد

وصل قبل قليل، إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة زوجته "ياسمين حافظ" وابنته "كتاليا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من وصول إمام الحفل رفقة عائلته.

وكان إمام عاشور حصد جائزة أفضل لاعب في مصر عن الموسم الماضي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز دير جيست السنوي.

وجاء تتويجه بالجائزة عقب مساهمته الكبيرة في تتويج الأهلي بعدة ألقاب بارزة، أبرزها الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى بطولات أخرى محلية وقارية.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى صفوف الأهلي في الموسم الماضي قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليون دولار.