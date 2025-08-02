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رابطة الأندية المصرية تنعى حارس مرمى وادي دجلة

11:19 م السبت 02 أغسطس 2025
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 10 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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كتب - يوسف محمد:

حرصت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، على نعي محمد أبو النجا بونجا حارس فريق وادي دجلة، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض.

ورحل بونجا عن عالمنا، عن عمر يناهز 36 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني الراحل من التهاب حاد في الكبد.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا لنعي بونجا جاء كالتالي: "تنعى رابطة الأندية المحترفة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان من المفترض أن يخضع الراحل محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة، لعملية زراعة كبد خلال الأيام القليلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن بونجا، كان قد نجح في قيادة فريق وادي دجلة للصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026.

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