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"الغالي".. وادي دجلة ينعى حارسه محمد أبو النجا

10:53 م السبت 02 أغسطس 2025

محمد أبو النجا

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كتب - نهى خورشيد

نعى الحساب الرسمي لوادي دجلة، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد أبو النجا "بونجا" الذي توفى قبل ساعات قليلة، إثر إصابته بالتهاب حاد في الكبد.

ونشر حساب دجلة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"ينعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وادي دجلة ببالغ الحزن والأسى،فقيدنا الغالي وحارس مرمانا محمد أبو النجا (بونجا) الذي وافته المنية في يوم حزين خيّم على قلوبنا جميعًا".

وأضاف الحساب:"راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

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وادي دجلة وفاة حارس وادي دجلة محمد أبو النجا التهاب حاد في الكبد
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