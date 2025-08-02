زيزو ينعى حارس وادي دجلة

كتب - نهى خورشيد

نعى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس وادي دجلة محمد أبو النجا "بونجا" والذي توفي مساء اليوم السبت، بعد أيام قليلة من تدهور حالته الصحية.

ونشر زيزو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة بونجا مع تعليق:"البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفرله يا رب".

وكان بونجا أصيب بـ التهاب حاد في الكبد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع قبل وفاته.

ويُعد بونجا من أبرز الأسماء التي ساهمت في عودة وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.