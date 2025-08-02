6 صور من انهيار مدرب الزمالك السابق في عزاء والده

كتبت - نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عزاء والد معتمد جمال، المدرب السابق لنادي الزمالك، إذ بدت علامات الانهيار واضحة على المدرب خلال تلقيه واجب العزاء، الذي أُقيم أمام شركة الكهرباء بجوار كوبري أحمد عرابي.

وكان معتمد جمال قد أعلن صباح اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وفاة والده، قائلاً:" لا إله إلا الله.. والدي في ذمة".

وتزامنت وفاة والد معتمد جمال مع يوم ميلاده الـ52، إذ وُلد نجم الدفاع السابق يوم 2 أغسطس 1973، وارتبط اسمه بجيل ذهبي من لاعبي الزمالك ضمّ أمثال حازم إمام، أسامة نبيه، مدحت عبد الهادي، أحمد عبد الله، وعقل جاد الله.