اتحاد الكرة ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة
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نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبو ريدة، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى نادي وادي دجلة.
وجاء نعي اتحاد الكرة كالتالي:
ينعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمنتخب الرياضي الوطني والعاملين بالاتحاد محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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