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اتحاد الكرة ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة

09:51 م السبت 02 أغسطس 2025
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 10 صورة
    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبو ريدة، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى نادي وادي دجلة.

وجاء نعي اتحاد الكرة كالتالي:

ينعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمنتخب الرياضي الوطني والعاملين بالاتحاد محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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بونجا سبب وفاة بونجا محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة وادي دجلة
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