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سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة

09:35 م السبت 02 أغسطس 2025
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  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
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    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 11 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت، وفاة محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بعد صراع مع المرض.

سبب وفاة بونجا

وعانى بونجا من الإصابة بالالتهاب الحاد في الكبد، حيث احتاج إلى عملية زراعة كبد كان سيجريها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك بعد مساهمة حارس المرمى في صعود فريق كرة القدم بنادي وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز 2025/26.

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بونجا سبب وفاة بونجا وفاة بونجا وفاة حارس وادي دجلة وادي دجلة محمد أبو النجا
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