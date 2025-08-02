سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت، وفاة محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بعد صراع مع المرض.

سبب وفاة بونجا

وعانى بونجا من الإصابة بالالتهاب الحاد في الكبد، حيث احتاج إلى عملية زراعة كبد كان سيجريها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك بعد مساهمة حارس المرمى في صعود فريق كرة القدم بنادي وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز 2025/26.