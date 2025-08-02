وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

كتب - محمد القرش:

توفى محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة اليوم السبت، عن عمر يناهز 36 عاما.

وحرص نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، على نعي حارس مرمى وادي دجلة.

وجاء ذلك، بعد دخول حارس المرمى في غيبوبة إثر تعرضه للإصابة بالتهاب حاد في الكبد.

وكان مصدر صرح "لمصراوي" منذ أيام، أن اللاعب يحتاج لعمليه زراعة كبد، وكان سيجريها خلال الأيام المقبلة.

وشارك بونجا في صعود وادي دجلة للدوري الممتاز 2025/26، بعد المشاركة معهم بدوري المحترفين الموسم الماضي.