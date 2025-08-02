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وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

09:26 م السبت 02 أغسطس 2025
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  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
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    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 11 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
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كتب - محمد القرش:

توفى محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة اليوم السبت، عن عمر يناهز 36 عاما.

وحرص نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، على نعي حارس مرمى وادي دجلة.

وجاء ذلك، بعد دخول حارس المرمى في غيبوبة إثر تعرضه للإصابة بالتهاب حاد في الكبد.

وكان مصدر صرح "لمصراوي" منذ أيام، أن اللاعب يحتاج لعمليه زراعة كبد، وكان سيجريها خلال الأيام المقبلة.

وشارك بونجا في صعود وادي دجلة للدوري الممتاز 2025/26، بعد المشاركة معهم بدوري المحترفين الموسم الماضي.

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بونجا وفاة بونجا حارس وادي دجلة وفاة حارس وادي دجلة مودرن سبورت وادي دجلة
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