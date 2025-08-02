الراحل رقم 14.. الأهلي يستقر على رحيل لاعب الفريق - خاص

استقر النادي الأهلي على رحيل سمير محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي الآن يدرس موقف المهاجم الشاب سمير محمد.

وأوضح المصدر أنه تم الاستقرار على رحيل اللاعب قبل غلق الانتقالات الصيفية، لكن تتم مناقشة ما إذا كان سيرحل نهائية أم على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن سمير يعمل حاليا على جلب عرض يكون مناسبا مدايا للنادي الأهلي من أجل رحيله.

واختتم المصدر أن الاتجاه الأقرب حتى الآن أن يخرج معارا لأي فريق في الدوري الممتاز.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رحيل 13 لاعبا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ما بين البيع النهائي أو الإعارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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