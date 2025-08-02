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خلفا لأمير توفيق.. نيرة علي تتولى منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي

07:44 م السبت 02 أغسطس 2025

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كتب - محمد القرش:

كلف مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل خارج البلاد.

وتسلمت نيرة مهام العمل الجديد في ضوء خطة الشركة لتحقيق كل الأهداف وخلق موارد مالية غير تقليدية.

وحرص مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير على تأكيد ثقته في قدرات وكفاءة نيرة علي لتوليها مسئولية وإنجاز الملفات التسويقية والتجارية، فضلا عن خبراتها وعلاقاتها المتميزة بالمؤسسات الرياضية المحلية والدولية.

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