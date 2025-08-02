مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بايرن ميونيخ

2 1
16:40

ليون

مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:00

اشبيلية

مباريات ودية -أندية

أنجيه

1 0
18:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

قبل بداية الموسم.. 13 راحلا عن فريق الكرة بالنادي الأهلي

07:06 م السبت 02 أغسطس 2025

شعار الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى النادي الأهلي لتنفيذ خطة استبدال اللاعبين بغيرهم.

ورحل 13 لاعبا عن صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية الجارية، آخرهم وسام أبو علي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الامريكي، ومحمد الضاوي كريستو.

13 راحلا عن الأهلي

1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري

2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري

3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي

4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي

6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد

7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

8.عمرو السولية - انتقال حر لسيراميكا كليوباترا

9.علي معلول - انتقال حر واقترب من العودة للصفاقسي

10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

11. وسام أبو علي - بيع إلى كولومبوس كرو

12. يوسف سيد عبد الحفيظ - إعارة إلى سيراميكا

13. محمد الضاوي كريستو - انتقل إلى النجم الساحلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي الراحلين عن الأهلي الأهلي اليوم وسام أبو علي كريستو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان