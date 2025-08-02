قبل بداية الموسم.. 13 راحلا عن فريق الكرة بالنادي الأهلي

أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى النادي الأهلي لتنفيذ خطة استبدال اللاعبين بغيرهم.

ورحل 13 لاعبا عن صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية الجارية، آخرهم وسام أبو علي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الامريكي، ومحمد الضاوي كريستو.

13 راحلا عن الأهلي

1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري

2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري

3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي

4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي

6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد

7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

8.عمرو السولية - انتقال حر لسيراميكا كليوباترا

9.علي معلول - انتقال حر واقترب من العودة للصفاقسي

10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

11. وسام أبو علي - بيع إلى كولومبوس كرو

12. يوسف سيد عبد الحفيظ - إعارة إلى سيراميكا

13. محمد الضاوي كريستو - انتقل إلى النجم الساحلي