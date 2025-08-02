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طنطا يكشف "لمصراوي" حقيقة أحقية النادي في نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد

05:50 م السبت 02 أغسطس 2025
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  • عرض 8 صورة
    مصطفى محمد
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    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
  • عرض 8 صورة
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
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    مصطفي محمد
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    مصطفي محمد
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    مصطفي محمد،
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    مصطفي محمد,
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كتب - محمد القرش:

كشف المستشار محمد صدقي أمين صندوق نادي طنطا، حقيقة أحقية النادي في الحصول على نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد المستقبلية.

وقال محمد صدقي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن طنطا لديه الحق في الدخول ضمن نسبة من بيع اللاعب المستقبلية.

وأوضح أن النسبة تقدر بـ5%، حيث توزع على جميع الأندية التي لعب لها مصطفى عندما كان في سن الناشئين.

واختتم أمين صندوق نادي طنطا أنه لا يوجد بند في عقد مصطفى محمد يفيد بأحقية الحصول على نسبة من إعادة بيعه المستقبلية، لأنه لعب لطنطا على سبيل الإعارة فقط.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ 27 عاما لعب لنادي طنطا قادما من الزمالك على سبيل الإعارة في موسم 2017/18.

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