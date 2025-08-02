كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطورات مفاوضات الزمالك للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني بصفوف نادي رويال شارلروا البلجيكي عدي الدباغ.

وذكر الصحفي جوليان بارسينسكي الذي عمل لصالح موقع "DH les + sport" البلجيكي، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت أن اللاعب قد غاب عن تدريبات فريقه صباح اليوم لإنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك.

وأشار الصحفي البلجيكي ذاته إلى أن المهاجم الفلسطيني سيوقع على عقود لمدة 4 أعوام مع الزمالك.

الدباغ الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن كان قد خاض الموسم الماضي معاراً من صفوف رويال شارلروا لفريق أبردين إف سي الاسكتلندي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

وحال إتمام الصفقة سيكون اللاعب صاحب الـ 26 عامًا هو الصفقة التاسعة لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنجولي شيكو بانزا، المغربي عبدالحميد معالي والفلسطيني آدم كايد.

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