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شكري نجيب يخلد ذكرى مدربه السابق بهذه الطريقة (فيديو)

04:48 م السبت 02 أغسطس 2025

شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى

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كتبت-هند عواد:

خلد شكري نجيب لاعب المقاولون العرب المنضم حديثا إلى الفريق، ذكرى مدربه السابق الراحل إيهاب جلال.

ونشر المقاولون العرب، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لشكري نجيب مع عائلته، بعدها اتجاه اللاعب لتعليق قميص يحمل صورة إيهاب جلال.

وكتبت الصفحة الرسمية للمقاولون: "في لحظته الخاصة، اختار أن يخلد ذكراه، لدينا الفرصة الآن لسماع عواء ذئبنا مرة أخرى، عودة شكري نجيب إلى حيث ينتمي.. حيث المقاولون العرب".

ولعب شكري نجيب 25 مباراة تحت قيادة مدربه السابق الذي توفي قبل عدة أشهر بأزمة قلبية، وسجل اللاعب 8 أهداف في هذه المباريات.

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شكري نجيب الإسماعيلي المقاولون العرب إيهاب جلال
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