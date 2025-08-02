قطر القطري يتوصل لاتفاق مع محترف الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن توصل مسؤولو نادي قطر القطري لاتفاق مبدئي مع المحترف المغربي بصفوف الأهلي رضا سليم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات حاسمة في الصفقة في ظل رغبة إدارة النادي القطري في تدعيم صفوف فريقها بلاعبين مميزين خلال الفترة الحالية.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الجيش الملكي المغربي.

وشارك رضا سليم بقميص الأهلي في موسم 2023/24 بـ 35 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 فيما حصل على بطاقتين صفراويتين خلال 1757 دقيقة لعب.

الجناح الأيمن المغربي شارك بالموسم الماضي بـ 9 مباريات بقميص الأهلي لم يسجل أو يصنع خلالها بواقع 250 دقيقة لعب بسبب إصابة تعرض لها.

وأنهى فريق قطر الموسم الماضي من الدوري القطري بالمركز العاشر برصيد 23 نقطة.

يذكر أن فريق قطر كان قد ضم بصفوفه الموسم الماضي أحمد عبدالقادر معاراً من النادي الأهلي، كما انتقل لصفوفه بيرسي تاو بعد رحيله عن الأهلي وأصبح اللاعب جنوب أفريقي بلا نادِ حاليًا.

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