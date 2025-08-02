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"في اليوم نفسه".. مصدر يوضح لمصراوي الهدف من وديتي الأهلي مع منتخب الشباب وبتروجت

04:05 م السبت 02 أغسطس 2025
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    الأهلي والبنزرتي (24)
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    إصابة كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي
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    الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي والبنزرتي
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    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
  • عرض 20 صورة
    ودية الأهلي والملعب التونسي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستعد فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني خويسه ريبيرو لخوض مباراتين وديتين يوم غد الأحد أمام منتخب الشباب وفريق بتروجت.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن ريبيرو يهدف من المباراتين تجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي سيخوض كل لقاء بتشكيل مختلف لتجهيز أكبر قدر من اللاعبين سواء على المستوى الأساسي أو البدلاء.

وستكون المباراة الودية الأولى أمام منتخب الشباب عند السادسة مساءً تليها مباراة عند التاسعة أمام فريق بتروجت.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في دولة تونس تحضيرًا للموسم الجديد 2025/24 خاض خلاله وديتين فاز بالأولى أمام برباعية مقابل هدف أمام الملعب التونسي قبل الفوز بخماسية نظيفة في المباراة الثانية أمام البنزرتي.

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الأهلي وديات الأهلي الأهلي ضد منتخب الشباب الأهلي ضد بتروجت
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