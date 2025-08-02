القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستعد فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني خويسه ريبيرو لخوض مباراتين وديتين يوم غد الأحد أمام منتخب الشباب وفريق بتروجت.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن ريبيرو يهدف من المباراتين تجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي سيخوض كل لقاء بتشكيل مختلف لتجهيز أكبر قدر من اللاعبين سواء على المستوى الأساسي أو البدلاء.

وستكون المباراة الودية الأولى أمام منتخب الشباب عند السادسة مساءً تليها مباراة عند التاسعة أمام فريق بتروجت.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في دولة تونس تحضيرًا للموسم الجديد 2025/24 خاض خلاله وديتين فاز بالأولى أمام برباعية مقابل هدف أمام الملعب التونسي قبل الفوز بخماسية نظيفة في المباراة الثانية أمام البنزرتي.

اقرأ أيضًا:

محمد النني ينافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي

عقبة واحدة أمام النصر السعودي لضم برونو فيرنانديز