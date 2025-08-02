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مصراوي يكشف تفاصيل مفاوضات بيراميدز لضم زيكو

03:55 م السبت 02 أغسطس 2025
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    مصطفى زيكو لاعب الأهلي المحتمل
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    مصطفى زيكو
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    مصطفى زيكو لاعب فريق حرس الحدود
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    مصطفى زيكو لاعب نادي زد
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    مصطفى زيكو - حرس الحدود
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    مصطفى زيكو
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القاهرة-مصراوي:

كشف مصدر في بيراميدز، تفاصيل مفاوضات النادي مع مصطفى "زيكو" لاعب خط وسط نادي زد، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي بيراميدز تواصل مع مسؤولي زد، لبحث إمكانية التعاقد مع مصطفى زيكو.

وأضاف: "حتى الآن زد رفض بيع اللاعب إلى بيراميدز، ولكن المفاوضات لم تنتهي، وفي حال إتمام الصفقة ستكون مقابل مبلغ مالي ولاعبين من صفوف بيراميدز.

وخلص زيكو 24 مباراة رفقة زد خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

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