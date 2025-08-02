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"5 بلا قيمة و 2 هيشتريهم الأهلي".. عمرو سلامة يعلق على صفقات الزمالك

03:43 م السبت 02 أغسطس 2025
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    آدم كايد
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    آدم كايد
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    شيكو بانزا لاعب الزمالك
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    شيكو بانزا
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    شيكو بانزا
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
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    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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    أحمد شريف
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    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي
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    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
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    محمد إسماعيل
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قال المخرج السينمائي عمر سلامة إنه يتوقع أن تكون 5 صفقات من التي أبرمها نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية بلا أي قيمة.

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك اليوم السبت:" ترقّب من جماهير الزمالك للتجربة الجامحة في بناء فريق جديد بمنهجية مختلفة، توقّعي الشخصي المبني على كل التجارب السابقة: خمسة من اللاعبين الجدد هيطلعوا بلا أي قيمة تُذكر، ثلاثة هيكونوا “مش بطالين”، واثنين هيلمعوا فيشتريهم الأهلي بطرق غير مباشرة بعد سنة أو اتنين".

وأتم المخرج المعروف بتشجيه نادي الزمالك: "في النهاية، هنطلع بالعافية في المركز التالت برضه، لو حصل سيناريو أحسن من ده، يبقى إنجاز كبير ليهم، لو حصل السيناريو ده، يبقى ده المنطقي ولو حصل أسوأ، جمهور الزمالك صبره هينفذ.. ولعلّه خير".

وكان الزمالك قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن مع 8 لاعبين وهم: المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنجولي شيكو بانزا، المغربي عبدالحميد معالي والفلسطيني آدم كايد.

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