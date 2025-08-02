الزمالك يدعم صفوف فريق الطائرة بمحترفة كرواتية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك اليوم السبت إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المحترفة الكرواتية ماتيا ماجيتتش لتدعيم صفوف فريق كرة الطائرة للسيدات بالنادي.

ويأتي تعاقد الزمالك مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش لتمثيل الفريق في الموسم الرياضي المقبل 2025/26 لتعويض رحيل المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيكسا.

وتجيد ماتيا اللعب في مركز 4، وتعد إضافة فنية قوية للفريق، بفضل ما تتمتع به من مهارات عالية وخبرات كبيرة في الملاعب الدولية، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك.

وسبق للاعبة أن توجت بعدة بطولات عربية ودولية، من بينها بطولة الإمارات، وبطولة اليونان، وكأس السوبر القبرصي، وبطولة تايوان، إلى جانب البطولة العربية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تعاقد مع أربع لاعبات جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" وهن: فريدة الحناوي وهنا تامر، لاعبتا وادي دجلة، فرح العايدي من المقاولون العرب، ومروة مجدي، نادي الشمس.

يذكر أن فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك قد توّج مؤخرًا ببطولة أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

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