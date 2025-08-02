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11 صورة من احتفال لاعب الأهلي بخطبته على لاعبة فريق الطائرة

03:27 م السبت 02 أغسطس 2025
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    خطوبة عبد الرحمن حميد وزينة العلمي (7)
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    عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي من خطوبته (1)
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    خطوبة زينة العلمي
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    خطوبة عبد الرحمن حميد وزينة العلمي (1)
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كتبت-هند عواد:

نشر عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، صورا من خطبته على زينة العلمي لاعبة فريق الطائرة بالنادي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واحتفل عبد الرحمن علي بخطبته على زينة العلمي، في حفل عائلي، اقتصر على أسرتهما وعدد من الأصدقاء.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، يسافر إلى البوسنة والهرسك، خلال أيام، للمشاركة في بطولة ودية دولية.

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