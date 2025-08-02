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رئيس المريخ لمصراوي: "الجميع يعلم أن إبراهيم عادل اتباع بـ5 ملايين دولار.. وطلبنا من بيراميدز العقد"

03:02 م السبت 02 أغسطس 2025
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كتبت-هند عواد:

علق أحمد جوهر رئيس مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، على أنباء بيع إبراهيم عادل ناشيء الفريق السابق ولاعب بيراميدز إلى الجزيرة الإماراتي، مقابل مليون دولار فقط.

ويحصل المريخ البورسعيدي على نسبة 20% من قيمة بيع إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي، وفقا للبند المنصوص عليه في عقد اللاعب، عند انتقاله إلى بيراميدز من المريخ، عام 2018.

وقال أحمد جوهر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لما نشوف العقد، الناس كلها عارفة أن إبراهيم عادل تم بيعه بـ5 ملايين دولار، سنرى بيراميدز "عامل العقد بكام"، وموضوع أنه تم بيعه بمليون دولار فقط، كلام بلاغي، نريد أن نرى العقد".

واختتم: "طلبنا من بيراميدز الإطلاع على عقد بيع إبراهيم عادل، جميعنا نعلم أنه "اتباع" بـ5 ملايين دولار، وقلنا لهم أعطونا صورة العقد، وعندما يرسلونها سنرى ماذا سيحدث".

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أحمد جوهر المريخ البورسعيدي إبراهيم عادل بيراميدز الجزيرة الإماراتي
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