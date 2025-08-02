محمد جهينة يكشف لمصراوي سبب رحيله عن سموحة لكهرباء الإسماعيلية

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث الجناح الأيسر الجديد لفريق كهرباء الإسماعيلية محمد سعيد جهينة عن سبب رحيله عن صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جهينة صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم لصفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 ولكنه لم يشارك سوى بـ 3 مباريات.

وقال جهينة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "خرجت على سبيل الإعارة لأثبت نفسي مع الفريق وإن شاء الله أقدم موسمًا جيدًا مع كهرباء الإسماعيلية وأظهر كل إمكانياتي الكروية".

وأضاف اللاعب: "سعيد بتواجدي مع فريق يضم نجوم كبار مثل أوناجم وعلي الجابري وعمر السعيد وآخرين سبق لهم اللعب بالدوري الممتاز مع أندية كبرى".

وأتم جهينة تصريحاته بقوله:" ننتظر الدعم الجماهيري في أول مباراة لينا أمام الجونة على استاد الإسماعيلية ونتتظر جمهور الإسماعيلية فهو داعم لنا وأشكر إدارة النادي للثقة في وإمكانياتي ودخلت بأجواء الفريق سريعًا".

ويظهر كهرباء الإسماعيلية رفقة وادي دجلة والمقاولون بالموسم المقبل بالدوري الممتاز بعد صعودهم من دوري المحترفين.