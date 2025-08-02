انفاتينو يقضي إجازته في العلمين.. ومدبولي يهاتفه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقضي السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة الجارية عطلته الصيفية بمدينة العلمين المصرية.

وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على زيارة إنفانتينو بمقر إقامته في العلمين في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتخلل الزيارة، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم السبت، مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنفانتينو مرحبًا به في مصر.

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