مبينساش مبادئه.. أول تعليق لمارسيل كولر بعد انتهاء أزمته مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على البيان الرسمي الذي أصدره وكيله دينو لامبرتي، بانتهاء أزمته مع القلعة الحمراء.

وكان دينو لامبرتي وكيل أعمال كولر، أصدر بيانا رسمي، قال فيه: "من باب الاحترام والتقدير المتبادل بين النادي الأهلي ومارسيل كولر، نعلن أننا قد حللنا وديًا جميع المسائل المتعلقة بعقد مارسيل كولر، بعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار بالإضافة إلى جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية للموسم المنتهي في 30 يونيو 2025".

وأضاف: "نقدر بشدة علاقتنا القوية بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره المخلصة. نتمنى للجميع في النادي الأهلي دوام النجاح في المستقبل".

وأعاد كولر نشر بيان وكيله، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، على مقطع صوتي باللغة العربية يقول: الأهلي مبينساش جماهيره، الأهلي مبينساش مبادئه وتاريخه السابق، هو ده الأهلي".

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