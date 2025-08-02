كتب ـ وسيم أحمد

كشف إسلام الشحات وكيل المحترف المصري بصفوف فنربخشة التركي عمر فايد عن العروض التي وصلت لموكله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الشحات في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"لدينا 4 عروض أوروبية أحدها من الدوري البرتغالي بجانب عرضين من تركيا ورابع فريق كبير بصربيا، ونفاضل الآن بين هذه العروض وفقا لعدة معايير، أهمها الاستفادة الفنية لعمر ووجود دور مهم له داخل الفريق الذي سينتقل إليه ".

وأوضح وكيل عمر فايد أن صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ22 عاماً لصفوف نادي نانت الفرنسي توقفت بسبب بعض التفاصيل التي تمسك بها مسؤولو فنربخشة.

وأتم وكيل مدافع منتخب مصر تصريحاته بقوله:"تلقينا عروضًا محلية وعربية من أندية كبيرة ولكن تم رفضها لرغبة اللاعب في الاستمرار في أوروبا ولا صحة مطلقًا لما تم تداوله عن فسخ نادي فنربخشة عقده مع عمر فايد".

عمر الذي تدرج بقميص منتخب مصر بالفئات السنية المختلفة وصولا للمنتخب الأول الذي شارك بقميصه بـ 5 مباريات كان قد انضم لصفوف فنربخشة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من المقاولون العرب.

وخاض اللاعب صاحب الـ 20 عاماً موسم 2023/24 معاراً من صفوف فنربخشة لنظيره الصربي نوفي بازار الذي شارك بقميصه بـ 21 مباراة ثم خاض الموسم الماضي 2024/25 بقميص نادي بيرشكوت البلجيكي الذي شارك بقميصه بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفًا.

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