رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين

كتب - محمد عبد الهادي - محمد عبد السلام:

كشف طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، عن خطة استعدادات فريقه للموسم الجديد من دوري المحترفين، مؤكدًا أن الفريق بدأ فترة الإعداد مبكرًا تحت قيادة المدير الفني عطية السيد.

وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي:" الفريق سيخوض سبع مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، بدأها بالفوز على الشمس 2-1، ثم مواجهة سوهاج، ويستكملها خلال معسكر تدريبي يتخلله لقاءات أمام فرق قوية مثل البنك الأهلي والجونة.

وتابع رئيس النادي أن الترسانة:" تعاقدنا مع 10 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن معظمهم من العناصر الشابة، إضافة إلى ثلاثة محترفين أفارقة.

وواصل:" لدينا خطة بالنزول بمعدل الأعمار في الفريق وأصبح يتراوح بين 22 و23 عامًا، في إطار خطة واضحة لتجديد الدماء داخل الفريق.

وواصل طارق سعيد:" النادي يعمل وفق مشروع يمتد لعامين، يهدف من خلاله إلى بناء فريق شاب ومتماسك قادر على تحقيق حلم العودة إلى الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن المشروع الجديد قائم على النزول بمعدل الأعمار، وتوفير بيئة تنافسية قوية تساعد على تطوير اللاعبين، مؤكدًا أن الترسانة يسعى ليكون بين أندية المقدمة هذا الموسم، على أن يكون الهدف الواضح هو الصعود في الموسم التالي.

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