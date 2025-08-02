كتب - محمد عبد الهادي:

قال طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، إن دوري الدرجة الثانية في مصر أقوى من الدوري الممتاز من حيث المنافسة والندية، مشيرًا إلى أن المسابقة تضم أكثر من 10 فرق تتنافس على الصعود، بعكس الدوري الممتاز الذي تنحصر فيه المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي انتقد رئيس الترسانة تجاهل الإعلام لدوري المحترفين، مؤكدًا أن المباريات تتميز بندّية شديدة وإثارة حقيقية، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، مشيرًا إلى أن مباراة واحدة في المسابقة قد تجمع بين أول وآخر جدول الترتيب دون أن يتمكن أحد من توقع الفائز.

وقال:" يجب وجود راعٍ رسمي ثابت للمسابقة، لضمان استمرار الأندية في تقديم مستويات جيدة، موضحًا أن الأندية تنفق أموالًا طائلة دون أن تعود عليها بعوائد مالية مناسبة.

وأشار:" في العام الماضي كانت هناك مباراة لنادي الترسانة شاهدها 4 مليون مشجع في المنصات، وهو عدد كبير جدا، خاصة في ظل وجود أندية جماهيرية".

وأكد على أهمية عودة الجماهير للمدرجات، مطالبًا اتحاد الكرة بتحديد عدد واضح للدخول، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية مثل السماح بدخول أعداد رمزية من المشجعين، موضحًا أن غياب الجمهور يفقد الكرة جزءًا كبيرًا من روحها.