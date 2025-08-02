3 نجوم رحلوا عن الأهلي بعد الضغط على الإدارة

كتب - يوسف محمد:

أعادت صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، إلى الأذهان أبرز اللاعبين الذين أثار انتقالهم أزمة وضجة كبيرة داخل النادي الأهلي، خاصة بعد تمرد أبو علي وتمسكه بالرحيل عن الفريق رغم رغبة إدارة النادي في استمرار اللاعب.

أبو علي ليس اللاعب الأول الذي يتمرد على المارد الأحمر ويتمسك بالرحيل عن صفوف الفريق، حيث سبقه عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على رأسهم حارس المرمى المصري عصام الحضري وكذلك لاعب وسط بيراميدز الحالي رمضان صبحي.

وسام أبو علي والرحيل عن النادي الأهلي

أثارت صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تمسك اللاعب بشكل كبير بالرحيل عن المارد الأحمر، على الرغم من تمسك إدارة الأهلي باللاعب، هو ما تم الكشف عنه في أكثر من بيان رسمي للنادي.

وعلى الرغم من تمسك الأهلي باستمرار المهاجم الفلسطيني مع الفريق، خاصة وأن المارد الأحمر وجد ضالته في اللاعب، بعد تجربة أكثر من مهاجم في السنوات الماضية، ولكنهم لم يقدموا المستوى المرجو منهم، إلا أن اللاعب ووسط تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن الفريق، ظهرت رغبته في عدم الاستمرار.

وتمسك أبو علي بالرحيل عن الفريق، لذلك بدأ في التمرد على النادي خلال الفترة الماضية إذ حيث رفض المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أكثر من مرة، لذلك قرر المدير الرياضي محمد يوسف توقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى استبعاده من معسكر الفريق بتونس الذي انتهى في 26 يوليو الماضي، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وانتهت أزمة أبو علي مع المارد الأحمر منذ عدة أيام بإعلان النادي الأهلي رحيل المهاجم الفلسطيني رسميا، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية متجها إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 10% نسبة إعادة بيع.

عصام الحضري

وكان عام 2008، شاهدًا على أزمة أخرى داخل النادي الأهلي، ظهرت حينما قرر الحارس التاريخي للمنتخب الوطني عصام الحضري وحارس مرمى الأحمر آنذاك، الرحيل عن صفوف الفريق لخوض تجربة احترافية في الدوري السويسري من صفوف بوابة سيون.

وفي هذا التوقيت تعارضت رغبة الحضري الذي كان يرغب في خوض تجربة أوروبية، مع رغبة إدارة النادي الأهلي الذي كانت تتمسك باستمرار اللاعب، قبل أن تتفاجأ في فبراير من عام 2008 بسفر اللاعب لسويسرا ويتضح بعد ذلك فسخ اللاعب تعاقده مع الفريق من جانب واحد، للانضمام إلى فريق سيون السويسري.

وتسبب تصرف عصام الحضري في أزمة كبيرة آنذاك، حيث قرر الأهلي شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي، التي قررت في أبريل 2009 بمعاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 900 ألف دولار، بالإضافة إلى إيقاف فريق سيون السويسري لفترتين قيد.

رمضان صبحي

ويعد رمضان صبحي واحد من اللاعبين، الذين تمسكوا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي للاحتراف الأوروبي، حيث تمسك بشكل قوي في عام 2016 بالرحيل عن صفوف الفريق الأحمر للاحتراف في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في ذلك الوقت، إلى ادعاء اللاعب الإصابة لعدم المشاركة في مران الفريق حتى يتم الموافقة على رحيله إلى ستوك سيتي الإنجليزي، على الرغم من إعلان المدير الفني للمارد الأحمر آنذاك الهولندي مارتن يول أن اللاعب يمكنه الاستمرار في الفريق مدة أكبر لصغر سنه.

ومع تمسك اللاعب وإصراره على الرحيل عن صفوف الأهلي، وافقت إدارة النادي برئاسة محمود طاهر في ذلك الوقت، برحيل اللاعب إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

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