3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري

اختتم الزمالك يوم أمس الجمعة ودياته قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2025/26 يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس الجاري.

ويقص فريق الزمالك تحت قيادة مدربه البلجيكي فيريرا شريط الموسم الجديد بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، للتعرف على جدول مباريات الزمالك.. اضغط هنا

الودية الأخيرة للزمالك جاءت مخيبة لأمال جماهيره بعدما خسر بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره بروكسي الذي ينشط في دوري المحترفين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وسبق ودية بروكسي 5 مباريات ودية؛ إذ فاز الزمالك بـ 4 مباريات وخسر في مباراتين بواقع الفوز بهدف نظيف أمام أورانج ومثله أمام رع ثم بخماسية مقابل 4 أهداف أمام الشمس قبل الخسارة بهدف نظيف أمام وادي دجلة ثم الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب غزل المحلة قبل الخسارة أمس بثلاثية مقابل هدف أمام بروكسي.

وشهدت المباريات عدة أرقام سلبية أقلقت جماهير الزمالك نستعرض 3 منهن خلال السطور التالية:

1) 66.7% نسبة الفوز

رغم أن مواجهات الزمالك لم تكن أمام فرق قوية ومنها مايلعب بدرجات أدنى من الدوري الممتاز إلا أن نسبة الفوز لم تكن المنتظرة لدى جماهيره في ظل الصفقات التي دعم بها النادي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إذ جاءت نسبة الفوز 66.7%.

2) ضعف دفاعي

خلال 6 مباريات زار الخصوم شباك الزمالك 9 مرات إذ شهدت مباراتين فقط اهتزاز شباك الزمالك بـ 7 أهداف بواقع 4 أهداف في مباراة الشمس وثلاثة أهداف أمام بروكسي ما يدل على وجود أزمة دفاعية سيواجهها الزمالك مع خوض منافسات أقوى بالموسم الجديد.

3) فاعلية هجومية ضعيفة

الزمالك خلال المباريات الست زار شباك الخصوم 10 مرات بواقع 1.7 هدف في كل مباراة وهو معدل ضعيف للفريق الذي يضم بصفوفه في مركز المهاجم الصريح التونسي سيف الجزيري وعمرو ناصر وناصر منسي.

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