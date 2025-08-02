"يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم صفقة المحترف الفلسطيني بصفوف شارلروا البلجيكي عدي الدباغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أكد لمراسل مصراوي صباح اليوم السبت، أن المفاوضات متقدمة مع اللاعب وناديه وقد تشهد الساعات المقبلة الحسم.

ويعد الدباغ صاحب الـ 26 عاماً الصفقة الصيفية الأنسب بالفترة الحالية في ظل عدم قدرة الزمالك على تسويق الثنائي التونسي المهاجم سيف الجزيري والجناح أحمد الجفالي لتعويضهما بثنائي أجنبي آخر.

الزمالك، بحسب المصدر المسؤول ذاته، يرغب في التخلص من الراتب المرتفع الذي يحصل عليه الجزيري فيما يريد جناح أكثر فاعلية من الجفالي الذي لم يظهر مع الزمالك بالصورة المنتظرة بعد غيابه للإصابة بعد دقائق شارك بها في مباراة رسمية بالموسم الماضي.

اللاعب الفلسطيني سيكون حلاً للزمالك لأنه لن يأخذ مقعدًا من قائمة اللاعبين الأجانب لتعامل اتحاد الكرة عند قيده كلاعب مصري وهنا سيحل أزمة للزمالك حال عدم رحيل الجزيري والجفالي أو أحدهما.

ولم يحسم مسؤولو الزمالك حتى الآن صفقة الجناح الأيمن في ظل تعثر ملف رحيل أحد الثنائي سيف الجزيري أو الجفالي وهو ما سيحله عدي الدباغ الذي يجيد كذلك اللعب في مركز الجناح الأيمن وهو المركز الذي أصبح شبه شاغرًا بالزمالك بعد رحيل أحمد سيد "زيزو" للأهلي واعتزال شيكابالا بجانب عدم الخبرة الكافية لأحمد عبدالرحيم "إيشو" ليكون أساسيًا بالمركز.

اللاعب الفلسطيني الدولي شارك خلال منافسات الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفاً خلال 1000 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"سيكون في حفل كبير".. الصفاقسي يكشف موعد إعلان صفقة ضم علي معلول

شارة القيادة في ليفربول تثير الجدل.. ما علاقة محمد صلاح؟ (خاص)



