النجم الساحلي يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مواطنه المحترف بصفوف الأهلي محمد الضاوي "كريستو"

ونشرت حسابات نادي النجم الساحلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت صورًا من التوقيع مع اللاعب، مُذيلة إياها بتعليق:"مرحبا بيك كريستو من جديد بين أهلك وناسك".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023 قادمًا من النجم الساحلي قبل أن يرحل بعد موسمين بقميص الفريق على سبيل الإعارة بنادي الصفاقسي التونسي.

يذكر أن اللاعب كان قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي النجم الساحلي في موسم 2021/22.

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