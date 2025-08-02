"ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنته

احتفلت يارا نعوم زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، أمس الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري، بعيد ميلاد ابنتها سيلين.

ونشرت نعوم مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لإبنتها سيلين، وكتبت: "قبل 11 عامًا، تغير عالمنا للأفضل سيلين الجميلة، انتي اليوم في الحادية عشرة من عمرك، هذا العام، شاهدتك تكبرين بطرق أذهلتني، أصبحتي أكثر ثقة، وأكثر فضولًا، وهذا يشعرني بالفخر، أنا فخورة بكِ جدًا وبكل ما أصبحتي عليه".

وأضافت: "انتي رشيقة ولطيفة، وعميقة التفكير، وحكمة تتجاوز سنك، ومليئة بالحيوية واللطف، لديك هذه الطريقة الجميلة في إضاءة كل مكان تتواجدين فيه". تجعلين الجميع يشعرون بالاهتمام والمحبة، وآمل أن تعرفي دائمًا كم أنتي محبوبة".

واختتمت: "تجعلين الجميع يشعرون بالاهتمام والمحبة، وآمل أن تعرفي دائمًا كم أنتي محبوبة، نحبكِ بلا حدود، دائمًا وإلى الأبد، عيد ميلاد سعيد يا سيسو".

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