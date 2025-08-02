مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بايرن ميونيخ

- -
16:30

ليون

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:00

ليل

مباريات ودية -أندية

روما

- -
19:00

لانس

جميع المباريات

إعلان

"قدمنا عرضًا ولكن".. الصفاقسي يكشف تطورات مفاوضاته مع لاعب الزمالك السابق

12:11 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي يودع جماهير الزمالك
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي بكأس مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي مع كأس السوبر الأفريقي (1)
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي مع كأس السوبر الأفريقي (2)
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك1
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 9 صورة
    حمزة المثلوثي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سامي بوصرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، عن تطورات مفاوضاتهم مع مواطنهم المحترف السابق بصفوف الزمالك حمزة المثلوثي.

وقال بوصرصار، خلال تصريحات ببرنامج "سوبر ليج" على قناة أون سبورت 2 مساء أمس الجمعة:"المثلوثي لاعب كبير وفي مفاوضات متقدمة معه وقدمنا عرضًا له بالفعل مع الوضع في الحسبان الإمكانيات المادية للنادي".

وأتم السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي تصريحاته بالتنويه إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة وقد ينضم لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ33 عاماً كان قد رحلّ عن الزمالك مع نهاية تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2024/25.

الظهير الأيمن التونسي الدولي كان قد انضم لصفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية لموسم 20/21 قادمًا من صفوف الصفاقسي.

اقرأ أيضًا:
مصدر يوضح لمصراوي تطورات مفاوضات الزمالك مع عدي الدباغ

حسين الشحات يكشف عن لاعب عالمي يتمنى اللعب بجانبه (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة المثلوثي الزمالك صفقات الزمالك الصفاقسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان