كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سامي بوصرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، عن تطورات مفاوضاتهم مع مواطنهم المحترف السابق بصفوف الزمالك حمزة المثلوثي.

وقال بوصرصار، خلال تصريحات ببرنامج "سوبر ليج" على قناة أون سبورت 2 مساء أمس الجمعة:"المثلوثي لاعب كبير وفي مفاوضات متقدمة معه وقدمنا عرضًا له بالفعل مع الوضع في الحسبان الإمكانيات المادية للنادي".

وأتم السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي تصريحاته بالتنويه إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة وقد ينضم لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ33 عاماً كان قد رحلّ عن الزمالك مع نهاية تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2024/25.

الظهير الأيمن التونسي الدولي كان قد انضم لصفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية لموسم 20/21 قادمًا من صفوف الصفاقسي.

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