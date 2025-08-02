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أسبوع على البداية.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

05:00 ص السبت 02 أغسطس 2025

الدوري المصري

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يفصلنا 7 أيام عن بداية الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث يفتتح وادي دجلة وبيراميدز المواجهات في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد السلام.

وفي اليوم التالي، يواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يلاقي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا.

مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

مباريات الجمعة - 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 5 مساء

المصري ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 8 مساء

مباريات السبت - 9 أغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش - 5 مساء

المقاولون العرب ضد زد - 5 مساء

الإسماعيلي ضد بتروجت - 8 مساء

مودرن سبورت ضد الأهلي - 8 مساء

مباريات الأحد - 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 5 مساء

فاركو ضد إنبي - 8 مساء

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 8 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الأهلي الزمالك الزمالك وسيراميكا الأهلي ومودرن سبورت
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