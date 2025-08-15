متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فاركو عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد القاهرة.

الأهلي كان قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت، فيما تعادل نادي فاركو سلبيًا ونظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى ذاتها.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو

ويبدأ فريق الأهلي مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف

تشكيل فاركو لمباراة الأهلي

ويبدأ فاركو مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا سار، معاذ أحمد ، محمد حسين، جابر كامل.

خط الوسط : أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري.

خط الهجوم: محمود فرحات و كريم الطيب.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو:

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي النادي الأهلي على الكرة ولكن دون خطوة ثم أوقف مدافع الأهلي ياسين مرعي هجمة لفاركو بالدقيقة 3.

وأرسل اللاعب أشرف داري تمريرة لزميله محمد شريف الذي لم يتحكم بها فوصلت بعد مرورها من أسفل قدمه لحارس مرمى فاركو شيكا بالدقيقة 8.

وعاد الأهلي بعرضية في الدقيقة 9 للاعب محمد هاني وصلت لزميله محمد شريف الذي سددها قوية ولكن بعيدة عن المرمى.

وقصّ محمد شريف شريط التسجيل بعدما وصلته كرة عرضية من زميله محمد هاني أسكنها الشباك بالدقيقة 10.

وسيطر لاعبو فاركو على الكرة لدقائق معدودة وصلت خلالها كرة للاعب محمد فخري الذي سددها بدفاع الأهلي بالدقيقة 12 ثم وصلت كرة عرضية في الدقيقة 14 لمحمود حسن تريزيجيه ولكن لم يحسن الأخير استلامها ليُبعدها الدفاع.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقة 16 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعِ وجود تسلل على زميله محمد علي بن رمضان في بداية اللعبة.

وأرسل محمد علي بن رمضان كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء حولها زميله أحمد سيد "زيزو" برأسه في الشباك بالدقيقة 21 معززًا تقدم فريقه.

وكاد يصنع زيزو هدفًا هذه المرة بعدما أرسل كرة عرضية في الدقيقة 24 ولكن لم يلحق بها زميله تريزيجيه .

وأوقف ديانج هجمة لصالح فاركو في الدقيقة 26 لتصل الكرة لزميله محمد هاني ولكن حصل على خطأ بعد تدخل لاعب فاركو كريم الديب.

وأرسل أشرف بنشرقي كرة عرضية في الدقيقة التالية أبعدها دفاع فاركو لتصل إلى ديانج الذي سددها قوية ولكن علت المرمى.

وعاد فاركو للظهور بمنطقة جزاء الأهلي ولكن رأسية كريم الطيب مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير بالدقيقة 29. وأوقف الحكم اللعب بالدقيقة التالية لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وأرسل تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 38 لزميله محمد شريف ولكن وصلت سهلة في يد حارس مرمى فاركو شيكا.

وكاد يباغت فاركو الأهلي بهدف في الدقيقة 39 ولكن رأسية لاعبه مرت بجانب المرمى في الدقيقة 39.

وسدد لاعب الأهلي كريم فؤاد كرة في الدقيقة 40 ارتطمت في جسد مدافعي فاركو.