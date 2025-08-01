مصدر يوضح لمصراوي تطورات مفاوضات الزمالك مع عدي الدباغ

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات مسؤولي الزمالك مع المهاجم والجناح الفلسطيني المحترف بصفوف رويال شارلروا البلجيكي عدي الدباغ.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، مضيفًا:"وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الصفقة".

الدباغ الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن كان قد خاض الموسم الماضي معاراً من صفوف رويال شارلروا لفريق أبردين إف سي الاسكتلندي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

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