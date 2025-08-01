مودن سبورت يفوز وديًا على وادي دجلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق مودرن سبورت بثنائية مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره وادي دجلة اليوم الجمعة ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد 2025/26.

سجل هدفا فريق مودرن سبورت بالمباراة اللاعب رشاد المتولي المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للفريق من صفوف بتروجت.

ويعود فريق وادي دجلة من جديد للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات، فيما أنهى موردن سبورت الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس بمجموعة الهروب من الهبوط.

ويفتتح فريق وادي دجلة مشواره بالموسم المقبل 2025/26 بمواجهة نظيره بيراميدز مساء يوم الجمعة المقبل، فيما يلتقي موردن سبورت في الجولة الأولى نظيره الأهلي.

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