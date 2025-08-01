حسين الشحات يكشف عن لاعب عالمي يتمنى اللعب بجانبه (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين الشحات الجناح الأيسر بصفوف فريق الأهلي، إنه يتمنى اللعب بجوار النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وردّ الشحات على أسئلة سريعة وجهتها له قناة الأهلي ونشرتها اليوم الجمعة عبر مقطع فيديو، عن المركز الذي يُفضله مهاجم أم حارس مرمى بقوله:"مهاجم ده الأفضل بالطبع"، فيما أشار أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان هو أكثر لاعب لا يتحدث بالفريق.

وأوضح حسين الشحات عبر مقطع الفيديو أن أكثر لاعب يحب الطعام بالفريق هو زميله عمر كمال عبدالواحد، بينما محمد شريف من وجهة نظره "أكثر لاعب بيعرف يلبس".

وأتم الجناح الأيسر بصفوف الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن لعبة "البينج بونج" قد لا يعرف محبيه أنه يجيدها بصورة كبيرة، فيما ردّ ضاحكًا عمن يمتلك أفضل "تسريحة شعر" بالفريق بقوله:"أفشة طبعاً"، بينما ردّ على من أكثر لاعب يجيد التمثيل بالفريق بقوله:"أنا طبعًا".

صاحب الـ 33 عاماً شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الماضي بـ 42 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 .

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