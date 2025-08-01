8 صور من احتفال حارس مرمى الزمالك السابق بعيد ميلاد ابنته

كتب - يوسف محمد:

احتفل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري بعيد ميلاد ابنته.

ونشر حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، مجموعة من الصور لابنته وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا ابنتي".

وكان صاحب الـ 38 عاما، انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي مودرن سبورت.

وسبق لجنش اللعب في صفوف نادي الزمالك، الذي لعب في صفوفه لمدة 11 عاما، خلال الفترة من أبريل 2011 حتى يناير 2022.

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