رغم اقترابه من نيوم.. مصطفى محمد بقائمة نانت لوديه أنجيه



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي نانت الفرنسي عن القائمة التي اختارها المدير الفني لفريقه لويس كاسترو لودية أنجيه.

ويلتقي فريق نانت نظيره أنجيه عند السادسة من مساء يوم غد السبت وديًا ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد بالقائمة التي نشرتها الحسابات الرسمية لنادي نانت عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة.

يأتي هذا وسط أنباء عن حسم نادي نيوم السعودي صفقة ضم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع "أفريكا فوت" كشف خلال تقرير نشره في وقت سابق من اليوم عن مصطفى محمد قد وافق على الانضمام لصفوف نادي نيوم السعودي ـ الصاعد حديثًا لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه ـ.

نادي نيوم الذي يضم بصفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيدفع بحسب التقرير ذاته مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت لشراء آخر عامين من عقد مصطفى محمد الممتد مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيو 2027.

وفي السياق ذاته سيحصل مصطفى محمد صاحب الـ 27 عاماً على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو صافية من الضرائب، حسبما أورد الموقع ذاته ـ ما يعادل 280 مليون جنيه مصري في الموسم ـ

مصطفى محمد كان ارتبط اسمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدخول في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز والزمالك للانضمام لأحدهم.

المهاجم الدولي المصري شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1310 دقيقة لعب.

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