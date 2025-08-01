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مصدر يوضح لمصراوي سبب اعتماد فيريرا على إيشو كظهير أيسر بودية الزمالك وبروكسي

08:59 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن سبب بعض التغييرات التي طرأت بتشكيلهم خلال مباراتهم الودية أمام نظيرهم بروكسي.

وخسر فريق الزمالك بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بنظيرهم بروكسي ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة أن سبب الدفع باللاعب أحمد عبدالرحيم "إيشو" ظهير أيسر هو إصابة محمود بنتايج بجانب مواصلة أحمد فتوح التدرب بصورة انفرادية ضمن العقوبة الموقعة عليه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن فيريرا المدير الفني للزمالك قد دفع بمصطفى الزناري في مركز الظهير الأيمن بعدما شارك عمر جابر أساسيًا في ودية أمس أمام غزل المحلة.

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الزمالك ضد بروكسي الزمالك إيشو محمود بنتايج أحمد فتوح مصطفى الزناري
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