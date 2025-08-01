كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الزمالك بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره بروكسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو و حسام عبد المجيد و محمد إسماعيل و مصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيف جعفر و آدم كايد و عبد الحميد معالي و عمرو ناصر و أحمد شريف.

وتقدم بروكسي في الدقيقة السادسة عن طريق عمرو مرعي وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق لاعبه وليد عطية قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85 عن طريق لاعبه حسن موسى.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين في ودية بروكسي اليوم، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة.

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