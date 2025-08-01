كشف سبب تراجع نيوم السعودي عن ضم إمام عاشور

كتب ـ محمد همام:

كشف مصدر عن سبب تراجع مسؤولو نادي نيوم السعودي عن ضم نجم النادي الأهلي إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025/26.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن إمام عاشور كان قريبًا من الانضمام لصفوف نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن مع قدوم الفرنسي كيستوف جالتييه لتدريب الفريق تراجع عن فكرة ضم اللاعب الدولي.

نيوم لم يكن النادي الوحيد من الدوري السعودي الذي يرغب في ضم إمام عاشور فسبق ووصله عرضًا من نادي الأخدود.

صاحب الـ 27 عامًا انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف ميتيلاند الدنماركي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي خلال الموسم الماضي بـ 40 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 9 خلال 3332 دقيقة لعب.

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