4 نجوم من الأهلي يشاركون في إعلان جديد لـ “ريد بول” على شاطئ البحر

كتب - نهى خورشيد

شارك أربعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصوير إعلان تجاري جديد لصالح شركة "ريد بول"، جرى تصويره على أحد الشواطئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهور الرباعي محمد الشناوي، أحمد سيد زيزو، بن رمضان، ومحمد هاني خلال تصوير الإعلان.

وفي سياق آخر، يبدأ النادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، بمواجهة مرتقبة أمام فريق مودرن سبورت، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُذاع حصرياً عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.