مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

فيردر بريمن

0 3
15:00

هوفنهايم

مباريات ودية -أندية

أوجسبورج

1 3
17:00

كريستال بالاس

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

بروكسي

جميع المباريات

إعلان

4 نجوم من الأهلي يشاركون في إعلان جديد لـ “ريد بول” على شاطئ البحر

06:31 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 5 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شارك أربعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصوير إعلان تجاري جديد لصالح شركة "ريد بول"، جرى تصويره على أحد الشواطئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهور الرباعي محمد الشناوي، أحمد سيد زيزو، بن رمضان، ومحمد هاني خلال تصوير الإعلان.

وفي سياق آخر، يبدأ النادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، بمواجهة مرتقبة أمام فريق مودرن سبورت، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُذاع حصرياً عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي نجوم الأهلي إعلان ريد بول أحمد سيد زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان