كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الوجهة المحتملة بالانتقالات الصيفية الجارية للمهاجم المصري الدولي مصطفى محمد المحترف بصفوف نانت الفرنسي.

وذكر موقع "أفريكا فوت" خلال تقرير نشره اليوم الجمعة أن مصطفى محمد قد وافق على الانضمام لصفوف نادي نيوم السعودي ـ الصاعد حديثًا لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه ـ.

نادي نيوم الذي يضم بصفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيدفع بحسب التقرير ذاته مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت لشراء آخر عامين من عقد مصطفى محمد الممتد مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيو 2027.

وفي السياق ذاته سيحصل مصطفى محمد صاحب الـ 27 عاماً على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو صافية من الضرائب، حسبما أورد الموقع ذاته.

مصطفى محمد كان ارتبط اسمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدخول في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز والزمالك للانضمام لأحدهم.

المهاجم الدولي المصري شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1310 دقيقة لعب.

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