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"ظهور 4 صفقات صيفية".. عمرو ناصر يقود هجوم الزمالك في ودية بروكسي

06:14 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 14 صورة
    أحمد ربيع في مران الزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 14 صورة
    جانب من ودية الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 14 صورة
    جانب من ودية الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 14 صورة
    جانب من ودية الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 14 صورة
    جانب من ودية الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 14 صورة
    جانب من ودية الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 14 صورة
    جانب من ودية الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 14 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 14 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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كتب ـ رامي بيشاي:

أعلن المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره بروكسي التي ستجمعهما على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويشهد التشكيل تواجد 4 صفقات صيفية وهي: آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد شريف وعمرو ناصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، محمد شحاتة، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد شريف وعمرو ناصر.

يذكر أن فريق الزمالك قد خاض 3 وديات في المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية، فاز على رع بهدف نظيف، وانتصر على الشمس 5-4، وخسر أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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الزمالك ضد بروكسي الزمالك بروكسي
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